ЗМІ: в Ужгороді згорів автомобіль прокурора (відео)

Про цей випадок у себе на сторінці у "Фейсбук" написав і член Громадської ради при Ужгородській міськраді Микола Пастухов, повідомляє Мукачево.нет.

Читайте такожМоскаль: закарпатський "Правий сектор" орендує офіс у першого заступника прокурора області"Свободи 29 в дворі підпалили автомобіль Паджеро належить прокурору обласної прокуратури Голубу вогонь перекинувся на шевролет лачеті", - йдеться у повідомленні.