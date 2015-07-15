ЗМІ: в Ужгороді згорів автомобіль прокурора (відео)
09:15, 15 липня 2015Суспільство
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Активісти Закарпатського спеціального контролю опублікували відео з підписом про те, що це горить авто прокурора.
Мукачево.нет
Про цей випадок у себе на сторінці у "Фейсбук" написав і член Громадської ради при Ужгородській міськраді Микола Пастухов, повідомляє Мукачево.нет.
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