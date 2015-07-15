Українці вважають, що в країні відсутня дискримінація за етнічним походженням - опитування

Половина українців вважають, що в Україні відсутня дискримінація через сексуальну орієнтацію, а майже 70% заявляють, що практично відсутня дискримінація за етнічним походженням.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного інформаційно-аналітичним центром «Rating Pro» за результатами національного опитування соціологічної групи «Рейтинг».

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Половина опитаних вважають, що в Україні практично відсутня дискримінація через сексуальну орієнтацію. Проте 80% респондентам, які так вважають, було б соромно дізнатись, що їхня дитина - нетрадиційної орієнтації, 60% було б некомфортно, якби мером їхнього міста або керівником на роботі був представник секс-меншин.

Майже 70% опитаних вважають, що в Україні практично відсутня дискримінація за етнічним походженням. Водночас понад 60% з них негативно поставились би, якби дізнались, що їхня дитина зустрічається з темношкірою людиною, понад 50% – з арабом чи азіатом.

Серед тих, хто вважає, що дискримінація через етнічне походження в Україні не поширена, майже половина почувались би некомфортно, якби керівником на роботі була людина іншого етносу.

84% респондентів негативно поставилися б, якби дізнались, що їхня дитина зустрічається з людиною, яка здолала алкогольну (наркотичну) залежність. 88% – з людиною, яка перебувала в закладах позбавлення волі, 95% – хворою на СНІД чи ВІЛ-позитивною.

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Соціологи зазначають, що дослідження показало певні протиріччя, коли, з одного боку, респонденти говорять про відсутність дискримінацій в Україні, з іншого – самі виявляють певний рівень несприйняття різних груп населення.

Опитування проводилося 14-22 травня. Було опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого інтерв’ю face-to-face від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка - не більше 2,4%. Також використано результати опитувань Eurobarometer.