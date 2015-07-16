Суд продовжив арешт російського спецназівця Єрофєєва до 12 вересня

Про це повідомляє адвокат підозрюваного Оксана Соколовська.

«Вислухавши думку сторін у кримінальному процесі, в тому числі, щодо відсутності обґрунтованої підозри у вчиненні моїм підзахисним кримінального правопорушення (...) слідчий суддя частково задовольнив клопотання слідства, погодженого з ГПУ, продовжив термін утримання під вартою до 12.09.2015 р.», - йдеться в повідомленні.

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«Перша маленька перемога у резонансній політичній справі!!!! І нарешті, слідчі судді почали в своїх визначеннях посилатися на практику ЄСПЛ, що не може не радувати», - зазначила Соколовська.

В Шевченковском районном суде г.Киева состоялось заседание по продлению срока содержания под стражей относительно Ерофее... Posted by Оксана Соколовская on Wednesday, July 15, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде домагатися звільнення затриманих під Луганськом спецназівців Євгена Єрофєєва Олександра Александрова.