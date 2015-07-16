У Генічеську знесли пам'ятник Леніну (фото)

В місті Генічеськ Херсонської області, міська служба вранці, 16 липня, демонтувала пам'ятник Леніну.

Про це в коментарі для Крым.Реалии повідомив в. о. міського голови Генічеська Олександр Тулупов.

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«Ми виконали рішення сесії, ухвалене в лютому, і виконали закон про «декомунізацію». Ми не дали звалити цей пам'ятник, ми його залишили для історії. Він у нас сьогодні на відповідальному зберіганні в одному з комунальних підприємств», – повідомив Тулупов.

За його словами, місцева громада на 90 відсотків поставилися до демонтажу пам'ятника нормально, але деякі городяни обурювалися в той час, коли Леніна зносили.

Фото поваленого пам'ятника Леніну вже активно розходиться в соціальних мережах.

9 квітня Верховна Рада України проголосувала за закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів і заборону пропаганди їх символіки». Його автори, зокрема, Юрій Луценко, Олег Ляшко і Юрій-Богдан Шухевич вважають, що цей документ дозволить усунути загрозу суверенітету, територіальної цілісності і національній безпеці України, зміцнити дух і мораль української нації».

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З 21 травня в Україні офіційно заборонена радянська символіка. Місцева влада розпочала кампанію з перейменування вулиць, районів, станцій метро. Крім того, з громадських місць повинні зникнути радянські символи та пам'ятники комуністичним діячам. Заборона не поширюється на документи держорганів, прийнятих або виданих до 1991 року і на нагороди часів СРСР, надгробні споруди, почесні поховання, експозиції музеїв, тематичні виставки, твори мистецтва.