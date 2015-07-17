Австралія має намір перевірити достовірність відео з місця аварії МН17, що з'явилося напередодні

Про це заявила глава МЗС Австралії Джулі Бішоп, повідомляє ТАСС.

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"Я не можу підтвердити достовірність цього відео, однак, припускаю, що це може бути частиною розслідування слідчої комісії Нідерландів", - сказала Бішоп, висловивши "глибоку стурбованість" тим, що відеозапис було оприлюднено лише через рік після катастрофи.

Глава МЗС Австралії також знову заявила про необхідність прийняття Радою Безпеки ООН резолюції про заснування міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за катастрофу Boeing.

Як повідомляв УНІАН, журналісти News Corp Australia опублікували кадри, зняті самими бойовиками на місці катастрофи Боїнга відразу після трагедії.