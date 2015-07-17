МЗС Великобританії підтримало створення трибуналу по катастрофі MH17

Про те повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

«Правосуддя має восторжествувати для 298 невинних людей, що встратили життя. Це вимагає міжнародного трибуналу, підкріпленого резолюцією обов'язковою для всіх держав-членів ООН, щоб притягнути до відповідальності винних», — сказав він.

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Хаммонд також назвав неприпустимими будь-які спроби позбавити справедливості жертв і порушити цей процес.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України прийняла Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, національних парламентів держав світу за створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року.