Росію практично усунули від розслідування катастрофи МН17 - Чуркін

Як повідомляє ТАСС, про це заявив в ефірі телеканалу "Росія-24" постпред Росії при ООН Віталій Чуркін.

"Ми завжди продовжували виступати за тісне міжнародне співробітництва цієї катастрофи, - зазначив дипломат. - Вийшло так, що наші експерти практично відсторонені від цього, розслідування пройшло само по собі".

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За словами Чуркіна, Росія продовжує скептично ставиться до ідеї створення міжнародного трибуналу для кримінального переслідування відповідальних закатастрофу Boeing.

"Ми продовжуємо ставитися до цього скептично. Ми вважаємо, що в концептуальному сенсі у них (у авторів документа - УНІАН) немає міцної основи", - сказав дипломат. За його словами, це "цілком очевидно" з юридичної точки зору.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з доповіддю нідерландських експертів, малайзійський лайнер в минулому році над Донбасом збили проросійські бойовики за допомогою ракети земля-повітря.

Нагадаємо, раніше Малайзія внесла проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в липні 2014 року.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня 2015 року делегація Малайзії до ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літаку.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.