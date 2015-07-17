Басилашвілі: Окупацією Криму Путін відкрив "скриньку Пандори", і тепер РФ може втратити Калінінград (відео)

Радянський і російський актор Олег Басилашвілі повідомив, що продовжує засуджувати президента РФ Володимира Путіна через окупацію Криму.

Про це Басилашвілі заявив у програмі "Собчак живьем" на телеканалі Дождь.

"Моя позиція щодо Криму залишається незмінною. На мій погляд, якщо вже ти підписав всесвітню угоду щодо непорушності кордонів у Європі, то порушувати його не можна. Можуть початися прецеденти", - заявив Басилашвілі.

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На його думку, окупацією Криму Путін відкрив "ящик Пандори", що дуже небезпечно, оскільки тепер Росія таким самим чином може втратити, наприклад, Калінінград, або Фінляндія може претендувати на частину Ленінградської області.

Що стосується подій на Донбасі, актор підкреслив, що поки не наважується говорити про це, оскільки необхідно точно знати, що там відбувається і хто там командує.

"Люди, від яких залежить ця бійня, повинні її негайно припинити", - заявив Басилашвілі.