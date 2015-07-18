Аваков представив нового керівника міліції Закарпаття, який "життя присвятив роботі у карному розшуку" (фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу нового керівника міліції Закарпатської області Сергія Князєва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, у представленні взяв участь голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

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За словами Авакова, Князєв - людина з бойовим досвідом, він керував кримінальною міліцією у Маріуполі, до того – у Київській області, та загалом «все життя присвятив роботі в карному розшуку».

Сергій Шаранич, який досі очолював міліцію Закарпаття, буде призначений на посаду першого заступника начальника Департаменту карного розшуку МВС України, повідомили у прес-службі МВС.