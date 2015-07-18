Кілька сотень людей піднялися сьогодні на Говерлу

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника Громадського інституту аналітики з Івано-Франківська Віталія Перевізника.

За його словами, ця патріотична акція ювілейна, адже 25 років тому, в день ухвалення декларації, 16 липня 1990 року, з ініціативи Народного руху України відбулося перше урочисте сходження на найвищу вершину українських Карпат.

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Багато років така акція була традиційною, особливо масовою за часів президентства Віктора Ющенка – тоді в ній брали участь по кілька тисяч осіб.

У цьогорічному сходженні взяли участь представники різних областей України. Його організатори – івано-франківське регіональне відділення Асоціації міст України, Громадський інститут аналітики, Туристсько-краєзнавча спілка – закликали громадян взяти участь у такій патріотичній акції.