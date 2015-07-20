З караулу будівлі Міноборони зник строковик з автоматом

Як повідомляє прес-служба МВС, при ньому був автомат Калашникова "АКСУ" калібру 5.45 мм, споряджений магазином.

Прикмети: на вигляд 22 роки, зріст 180 см, був одягнений у камуфляжну форму військовослужбовця пісочного кольору.

Читайте такожУ 2015 році кількість дезертирів зменшилася в 100 разів - ГенштабМВС просить усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за телефонами: "102"; (048) 779-42-02 (чергова частина ГУМВС України в Одеській області) або до найближчого відділення міліції.

Попередньо встановлено, що солдат строкової служби вдався до скоєння правопорушення через сімейні негаразди, повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України.