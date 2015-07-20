Після понад тижневої блокади відкрили трасу Київ-Чоп в межах Мукачевого (фото)

Як повідомляє Mukachevo.net, рух транспорту відновлений на вулиці Данила Галицького, яка була перекрита у напрямку виїзду з міста у бік Львова, також їхати можна трасою Київ-Чоп до села Кольчина, яка також була 8 днів заблокована і весь транспорт пускали в об'їзд Кольчином.

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Крім цього, як зазначає місцеве видання, на роботу вийшли і торговці, які продають фрукти на виїзді з Мукачевого у бік Львова, де відбулася перестрілка між членами "Правого сектору" та силовиками 11 липня.

Між тим, на питання чому скільки часу була перекрита траса ніхто з правоохоронців відповісти не може.

Водночас, з середини минулого тижня місцеві жителі почали обурюватися з цього приводу, а жителі сіл та вулиць, якими пускали транспорт в об'їзд заблокованої частини траси, відкрито заявляли, що у них буквально трясуться і тріскаються будинки.