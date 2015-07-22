УЦОЯО: центри оцінювання якості освіти тимчасово не можуть вносити зміни до даних учасників ЗНО
Український та регіональні центри оцінювання якості освіти тимчасово не мають можливості вносити зміни до персональних даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Як повідомляє офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), колектив центру висловлює цілковиту підтримку директорові Ігорю Лікарчуку й рішучий протест "спробам силовиків дискредитувати" систему зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.
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"Із технічних причин Український та регіональні центри оцінювання якості освіти тимчасово не мають можливості вносити зміни до персональних даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, виготовляти дублікати сертифікатів та довідки з результатами", - йдеться у повідомленні.
При цьому в УЦОЯО "розцінюють проведення представниками силових структур "спецоперації" в офісах Українського центру на самому початку вступної кампанії як грубий тиск на директора й адміністрацію центру, намагання очорнити діяльність установи та спробу знищити систему ЗНО загалом".
Колектив УЦОЯО вважає, що такі дії дискредитують усіх працівників центру, а також тисячі освітян, яких так чи інакше залучено до процесу ЗНО, які повірили в справедливість такої системи оцінювання і робили все для її функціонування.
"Віримо, що українське суспільство не дозволить знищити результат дієвої освітньої реформи і вимагатиме відкритого, чесного та справедливого розслідування ситуації, а у випадку недоведення звинувачень – вибачення перед людьми, чесність і порядність яких була піддана сумніву", - зазначається у повідомленні.