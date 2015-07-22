У МЗС України відреагували на візит французьких депутатів до окупованого Криму: "Будуть наслідки"

Про це заявив директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв у своєму Twitter.

"Поїздка французьких депутатів до АРК - безвідповідальний крок, неповага до законів України та політики Франції/ЄС щодо невизнання незаконної окупації АРК", - йдеться у його повідомленні.

Поїздка фр. депут. до АРК - безвідповідальн крок, неповага до законів УКР та політики ФРА/ЄС з невизнання незак окупац АРК. Будуть наслідки — Oleksii Makeiev (@Makeiev) July 22, 2015

Крім того, Макеєв наголосив, що такі кроки французьких дипломатів матимуть наслідки.

Як раніше повідомляв УНІАН, завтра в окупований Крим без узгодження з Україною з дводенним візитом прилітає французька парламентська делегація, що складається з десяти депутатів національних зборів і сенатора.