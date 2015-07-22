У МЗС України відреагували на візит французьких депутатів до окупованого Криму: "Будуть наслідки"

14:16, 22 липня 2015
Політика
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Україна обіцяє відреагувати на візит парламентарів Франції до окупованого Росією Криму.

У МЗС висловилися щодо візиту депутатів Франції / Фото УНІАН

Про це заявив директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв у своєму Twitter.

"Поїздка французьких депутатів до АРК - безвідповідальний крок, неповага до законів України та політики Франції/ЄС щодо невизнання незаконної окупації АРК", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, Макеєв наголосив, що такі кроки французьких дипломатів матимуть наслідки.

Як раніше повідомляв УНІАН, завтра в окупований Крим без узгодження з Україною з дводенним візитом прилітає французька парламентська делегація, що складається з десяти депутатів національних зборів і сенатора.

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