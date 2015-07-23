ФСБ затримала у Чорному морі український танкер

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на регіональне управління ФСБ РФ.

Як стало відомо, на борту судна виявлено понад 1,16 тисячі тонн дизельного палива без документів. У ФСБ вважають, що танкер нібито був нелегальним скупником і продавцем палива у відкритому морі.

У прикордонуправлінні зазначили, що при огляді з'ясувалося, що на танкері немає капітана. Також у екіпажу, що складається з 10 осіб, була відсутня вся службова документація, а також автоматизована ідентифікаційна система.

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"Тобто корабель фактично був "привидом", не видимим для державних контролювальних органів", - наголосили у ФСБ Росії.

Наразі судно заарештоване і доставлене у порт Керч. Його власникові - компанії "Ювас-транс" - загрожує штраф у розмірі понад 3 млн рублів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Печерський районний суд Києва заарештував риболовецьке судно «Черемош» (тоннажем 657 т) за заходження у порти Криму і заборонив його використання.