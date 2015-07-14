Генштаб: Деякі добровольці не увійшли до складу Міноборони і діють всупереч закону

Як повідомили УНІАН у прес-служба Генштабу, ЗСУ продовжують цілеспрямовану роботу з комплектування підрозділів свідомими, патріотичними і мотивованими військовослужбовцями.

"Завдяки цьому протягом року лави захисників Вітчизни поповнились більш ніж 200 бійцями ДУК "Правий сектор", батальйону ОУН та інших добровольчих підрозділів, які нині пліч-о-пліч стримують агресію противника на сході нашої країни. Ще майже 60 бійців-добровольців виявили бажання та нині оформлюють документи на призов на військову службу за контрактом", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що в рядах ЗСУ служать кращі представники добровольчого руху. "На жаль, інші представники добровольчого руху не пристали на пропозиції Міноборони і продовжують діяти всупереч українському законодавству", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі підкреслюють, що твердження представників деяких політичних сил про відсутність комунікації між провідниками добровольчих рухів та керівництва Міноборони і Генштабу не відповідає дійсності. "Твердження деяких політиків щодо "недосконалих менеджерських якостей" керівництва Міноборони по залученню добровольців до війська є необґрунтованими", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі заявляють про існування налагодженої співпраці, яка є "серед інших, причиною того, що кожен шостий захисник Вітчизни добровільно став до лав національного війська".

"Ми зацікавлені в тому, щоб і в подальшому високе звання захисників країни несли справжні патріоти - еліта української нації - які у найскрутніші часи державотворення стали на захист країни", - зазначають у Генштабі.