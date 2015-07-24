У Росії госпіталізували двох постраждалих у ДТП українців - МЗС

Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, 23 липня близько 18:30 на 90-му кілометрі автодороги Светлоград – Будьонівськ, поблизу с. Бурлацкоє Благодарненського району Ставропольського краю на шляху до м. Махачкала сталася аварія за участі приватного мікроавтобуса «Мерседес» з українською реєстрацією. З числа пасажирів автобусу - 9 громадян України (серед них – 1 неповнолітній).

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За попередніми даними, серед 4 постраждалих з різним ступенем тяжкості - 2 громадяни України, яких було госпіталізовано у Центральну районну лікарню м. Благодарноє.

Справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала: «Знову сумні новини - в РФ сталася ДТП з 11 громадянами України. Четверо постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії».