У Росії в ДТП потрапили 11 українців, четверо з них постраждали - речник МЗС
02:53, 24 липня 2015Суспільство
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В черговому ДТП в Росії постраждали четверо громадян України.
В черговому ДТП постраждали четверо громадян України / erve.ua
Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter. Один із постраждалих у важкому стані.
"Знову сумні новини - в РФ сталася ДТП з 11 громадянами України. 4 постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії", - йдеться в повідомленні.
Знову сумні новини -в РФ сталася ДТП з 11 громад Укр. 4постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії.
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 23, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що у четвер, 23 липня, о 6 годині ранку поблизу міста Гарволін на сході Польщі автобус з українцями на борту врізався в дерево.
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