У Росії в ДТП потрапили 11 українців, четверо з них постраждали - речник МЗС

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter. Один із постраждалих у важкому стані.

"Знову сумні новини - в РФ сталася ДТП з 11 громадянами України. 4 постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії", - йдеться в повідомленні.

Знову сумні новини -в РФ сталася ДТП з 11 громад Укр. 4постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 23, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що у четвер, 23 липня, о 6 годині ранку поблизу міста Гарволін на сході Польщі автобус з українцями на борту врізався в дерево.