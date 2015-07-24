У Росії в ДТП потрапили 11 українців, четверо з них постраждали - речник МЗС

02:53, 24 липня 2015
Суспільство
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В черговому ДТП в Росії постраждали четверо громадян України.

ДТП / erve.ua

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter. Один із постраждалих у важкому стані.

"Знову сумні новини - в РФ сталася ДТП з 11 громадянами України. 4 постраждали, стан одного важкий. Консул вже працює на місці аварії", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у четвер, 23 липня, о 6 годині ранку поблизу міста Гарволін на сході Польщі автобус з українцями на борту врізався в дерево.

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