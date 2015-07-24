Ще спекотніше: на вихідних температура в Україні сягне +38

У суботу, 25 липня, погода очікується без опадів, лише вночі в західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. Синоптики повідомили, що температура вночі очікується 16-21 градусів зі знаком плюс, на півдні до 23 градусів тепла. Вдень у суботу повітря розжариться до 30-34, місцями до 35-38 градусів вище нуля.

У Києві буде сухо, температура вночі 19-21 градусів вище нуля, вдень сильна спека до +35, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

У неділю, 26 липня, в західних областях України очікуються дощі з грозами, в окремих районах синоптики попередили про град і шквали 15-22 м/с, на решті території країни опадів не очікується.

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Температура вночі очікується від 16 до 21 градусів тепла, на узбережжі морів до +25. У неділю вдень повітря прогріється до 30-34, місцями спека посилиться до 35-37 градусів тепла. У західному регіоні буде трохи прохолодніше, від 22 до 27 градусів зі знаком плюс.

У неділю, в столиці буде сухо, температурою вночі 20-22 градусів, вдень сильна спека - до +35. Вітер південно-східний, 5-8 м/с.