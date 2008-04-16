Міліція Донецька підбиває підсумок боротьби із секс-послугами

Співробітники управління по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління МВС Донецької області, за два тижні розкрили 11 злочинів у сфері секс-бізнесу.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськості УМВС у Донецькій області, з 11 зафіксованих злочинів, більше половини - за звідництво і утримання місць розпусти.

Так, у Донецьку 22-річна дівчина організувала надання сексуальних послуг під прикриттям масажного салону. Вона залучала клієнтів, розміщуючи оголошення в місцевій газеті під рубрикою "Краса і здоров`я". Дівчина затримана, проводиться розслідування.

Крім того, в одній із саун Донецька інша молода жінка організовувала секс-послуги між раніше незнайомими людьми. Вона притягується до кримінальної відповідальності за ст.302 ч.2 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.

За цією ж статтею правоохоронці порушили кримінальну справу і стосовно двох приватних підприємців, які організували секс-послуги в одному з нічних клубів Донецька.

Також понесе покарання за звідництво і житель міста Слов`янська, який влаштовував секс-послуги в одній із саун міста.