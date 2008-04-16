Черновецький: київська влада зробить те, чого не можуть парламент і уряд

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що столична влада наведе порядок у гральному бізнесі, якщо це не можуть зробити парламент і уряд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це мер столиці сказав сьогодні під час відвідування складу конфіскованих гральних автоматів, де взяв особисту участь у ліквідації 1000-го автомата, який був вилучений унаслідок проведення рейдів проти незаконного грального бізнесу.

«Ситуація, яка склалася із гральним бізнесом у країні виглядає жахливо. Цей бізнес в Україні, в основному, тіньовий, контрольований, головним чином, бандитами в паритеті з працівниками МВС, які маскуються родичами, друзями і т. д. Київ першим оголосив війну нелегальному гральному бізнесу, який служить появі у молоді залежності від цієї згубної звички, а також сприяє прояву злочинності в молодіжному середовищі», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, Кабінет міністрів досі не визначив порядок сертифікації грального устаткування.

«Відсутність належної сертифікації грального устаткування створює можливість завозити в Україну гральні автомати низької якості, які дозволяють у великих розмірах здійснювати шахрайство із коштами громадян, особливо щодо неповнолітніх і молоді», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«За моїм дорученням уперше в Україні затверджені Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності, організації і змісту тоталізаторів, гральних закладів у Києві. Оскільки, якщо Верховна Рада та уряд не може навести порядок з нелегальним гральним бізнесом, то це зробить київська влада. І ми й далі продовжуватимемо комплексні виїзні перевірки з метою заборони нелегального такого бізнесу в Києві, а в перспективі – перенесення усіх гральних закладів за межі столиці», – підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.