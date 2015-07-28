СБУ оприлюднила свіжі фото затриманих у травні російських ГРУшників
17:24, 28 липня 2015Суспільство
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Служба безпеки України оприлюднила свіжі фото російських ГРУшників, затриманих у травні українськими військовими на Луганщині.
Фотоілюстрація / УНІАН
Відповідні фото СБУ опублікувала у своєму офіційному Twitter.
#Грушник#прямозараз з радником голови #СБУpic.twitter.com/tHIaG1pvHz
— СБ України (@ServiceSsu) 28 Липень 2015
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#Грушник Александров #прямозараз. Більше #фото і #відео згодом #СБУpic.twitter.com/x7ARpZeTkX
— СБ України (@ServiceSsu) 28 Липень 2015
Згідно з повідомленням, згодом буде оприлюднено відео.
Як повідомляв УНІАН, напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що двох спецназівців РФ - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова, затриманих у травні на території Луганської області, обміняли на українських військових, які перебували в полоні у бойовиків "ЛНР" і "ДНР".
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