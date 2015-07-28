СБУ оприлюднила свіжі фото затриманих у травні російських ГРУшників

17:24, 28 липня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України оприлюднила свіжі фото російських ГРУшників, затриманих у травні українськими військовими на Луганщині.

Фото УНИАН

Відповідні фото СБУ опублікувала у своєму офіційному Twitter.

Згідно з повідомленням, згодом буде оприлюднено відео.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що двох спецназівців РФ - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова, затриманих у травні на території Луганської області, обміняли на українських військових, які перебували в полоні у бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

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