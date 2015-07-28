СБУ оприлюднила свіжі фото затриманих у травні російських ГРУшників

Відповідні фото СБУ опублікувала у своєму офіційному Twitter.

Згідно з повідомленням, згодом буде оприлюднено відео.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що двох спецназівців РФ - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова, затриманих у травні на території Луганської області, обміняли на українських військових, які перебували в полоні у бойовиків "ЛНР" і "ДНР".