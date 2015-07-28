За відкритим конкурсом на посади місцевих прокурорів за тиждень надійшло 748 заявок – Шокін

Про це заявив генеральний прокурор Віктор Шокін, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Він зазначив, що створено 5 центрів, де працюють комісії з конкурсного відбору на заміщення посад керівників місцевих прокуратур: у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпропетровську.

«Станом на 26 липня надійшло 748 заявок на посади керівників місцевих прокуратур», - сказав Шокін. Зокрема, у Київській області подано 279 заявок, Дніпропетровській – 112, Львівській - 158, Одеській - 122, Харківській – 77.

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Згідно з наказом генпрокурора, очолив конкурс з відбору керівників місцевих прокуратур заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.

Крім того, за словами Шокіна, він буде займатися розробкою положення про конкурсний відбір на заміщення посад в так званій «молодіжній прокуратурі». Ця паралельна прокуратура буде створена з числа кращих студентів юридичних факультетів внз України.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня цього року почався прийом документів для участі у відкритому 4-етапному конкурсі на заміщення близько 700 посад місцевих прокурорів.