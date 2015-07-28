Президент Угорщини Янош Адер позбавив угорського громадянства п'ятьох вихідців із Закарпаття

Про це повідомляє Мукачево.net з посиланням на офіційну угорську пресу.

Серед них - пять вихідців із Закарпаття, всі інші - з Сербії та Румунії (сім чоловіків та шість жінок).

Саме президент Угорщини, згідно з законодавством країни має право приймати рішення з питань, пов'язаних з набуттям та припиненням громадянства.

Причини позбавлення громадянства не повідомляються. Натомість місцеві журналісти висловлюють припущення, що угорське громадянство могло бути анульованим, якщо особа діяла "обманним шляхом" під час його тримання.

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Це означає, що особа свідомо вводила в оману владу Угорщини, коли надавала особисту або сімейну інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що агенти угорської розвідки активно працювали в Києві протягом останнього часу у зв'язку з українсько-російським конфліктом.