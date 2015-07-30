ГПУ робить все для того, щоб зібрати докази невинуватості Савченко і передати їх російським слідчим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник генерального прокурора України Юрій Столярчук на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чи дійсно ГПУ сподівається, що Генпрокуратура РФ відповість на запит щодо висунення підозри 7 службових осіб Росії. Він зазначив: “Ми робимо все для того, щоб виконати все, що заплановано і все, що тільки можливо” для того, щоб відбулося звільнення Надії Савченко. “Я не маю жодного сумніву, що користь однозначно від цього буде і ми в цьому переконаємося. В якій мірі і як швидко знову ж таки покаже час”, - додав Столярчук.

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Він зазначив, що реакція російської сторони “може бути різною, але ми зробили те, що зобов'язані зробити по закону”.

У свою чергу представник прокуратури Києва зазначив, що “встановлений точний час незаконного позбавлення волі Надії Савченко”. За його словами, є фактично понад 30 свідків, які були під час затримання Савченко. Він додав, що йдеться про її товаришів по службі.

Він зазначив, що “в кримінальному провадженні є невстановлені особи, які вчиняли незаконні дії стосовно Надії Савченко в групі осіб, яким уже повідомлено про підозру”. “У зв'язку з цим вживаються слідчі дії та розшукові дії для встановлення їх анкетних даних та безпосереднього місця знаходження”, - наголосив він. За його словами, журналісти будуть додатково поінформовані про “нових людей, які причетні до незаконного позбавлення волі Надії Савченко та утримання її без наданих законом повноважень».

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На брифінгу зазначалося, що всі докази, які були зібрані під час розслідування ГПУ, будуть передані через адвоката Надії Савченко Іллі Новікова російській стороні. Висловлювалися сподівання, що на завтрашньому судовому засіданні щодо Надії Савченко ці дані, які доводять її невинуватість, будуть розглянуті на судовому засіданні і враховані під час розгляду справи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ щодо повідомлення про підозру семи російським посадовим особам у скоєнні злочинів проти українського льотчика, народного депутата Надії Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивстві.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув’язнення – 25 років.