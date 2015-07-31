Гранати, гранатомети та набої: На блокпосту під Дніпропетровськом із автобуса вилучили арсенал зброї (фото)

На блокпосту в місті Підгороднє під Дніпропетровськом співробітники ДАI вилучили з автобуса гранати, гранатомети та велику кількість набоїв.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Дніпропетровській області, автобус «Toyota», зупинили на блокпосту для перевірки сьогодні, 31 липня.

«Під час візуального огляду автобуса в салоні було виявлено та вилучено 2 гранати РГД, 4 гранати Ф-1, 5 запалів до гранат, 2 гранатомети РПГ-22, 3 димові шашки, 2160 набоїв до автомата Калашникова калібру 5.45 мм. та 1894 набої калібру 7.62 мм», - йдеться у повідомленні міліції.

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Крім водія, в автобусі перебувало п’ять пасажирів, які представились волонтерами. Від будь яких пояснень вони відмовились.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Дніпропетровського районного відділу міліції.

Всі вилучені боєприпаси направлені до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС.

З якою метою зберігалися та перевозилися зброя та боєприпаси з’ясує слідство. Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень.