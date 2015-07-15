В зоні АТО затримали волонтерів з боєприпасами "для самооборони" (фото)

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Донецькій області.

"Збройовий арсенал з 10 гранат та близько 700 патронів знаходився у салоні волонтерського мікроавтобусу. Одну з гранат вилучено з карману куртки 44-річної жінки, ще один чоловік перевозив боєприпаси у чохлі з-під термосу. Основна ж частина арсеналу була захована у поліетиленовому пакеті, наразі встановлюється, кому з 8 пасажирів він належав", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, в автомобілі знаходилось 8 волонтерів, жителів Полтавської області.

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"Чоловік та жінка, які перевозили боєприпаси серед особистих речей, пояснюють, що знайшли гранати під час останньої волонтерської місії та носили їх при собі для самооборони. Правоохоронцями вилучено 7 ручних гранат, 3 гранати до підствольного гранатомета, близько 700 патронів різного калібру та 2 сигнальні ракети", - уточнили у міліції.

Підозрювані знаходяться в Артемівському міськвідділі, тривають слідчо-оперативні дії.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.