Чубаров заявив про новий геноцид кримських татар від "путінської Росії"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що зараз кримські татари змушені «переживати новий варіант геноциду», виконавцем якого є «талановита спадкоємиця СРСР – путінська Росія».

Про це Чубаров сказав у своєму виступі перед учасниками II Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі сьогодні, повідомляє Крим.Реалії.

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За словами Чубарова, в результаті спроби знищення кримських татар представники цього народу живуть по всьому світу.

«Незважаючи на це, кримські татари не залишають ідеї свободи... Ми ніколи не відходили від принципів і не маємо наміру дозволяти іншим зазіхати на наші права і свободи на нашій історичній батьківщині в Криму. Сьогодні тут проходить історична зустріч кримських татар, яких доля розділила і розкидала по всіх частинах світу. Де б вони не були, скрізь залишаються єдиними», – сказав Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що на конгресі зібралися 430 делегатів з 200 організацій, і що рішення другого засідання Всесвітнього конгресу кримських татар «забезпечать визнання як міжнародної юридичної особи».

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Після анексії півострова Росією з 27 лютого 2014 року і до сьогодні 15 тисяч кримських татар були змушені залишити Крим. Водночас лідерам кримськотатарського народу заборонений в'їзд до Криму, а обрані демократичним шляхом Курултай кримськотатарського народу і Меджліс кримськотатарського народу, які стали прикладом органів самоврядування корінних народів у всьому світі, позбавлені можливості продовжувати свою діяльність, їхні активи конфісковані.

Беручи до уваги цю ситуацію, було вирішено провести II Світовий Конгрес кримських татар у столиці Туреччини – Анкарі, де живе найбільша діаспора кримських татар.