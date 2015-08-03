За рік підтримка вступу до ЄС серед українців упала майже на 6% - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які представила на прес-конференції директор фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна.

Зокрема, згідно з даними дослідження, відповідаючи на запитання «Як ви вважаєте, вступ до якої спільноти для України є пріоритетним?», 51,2% назвали Європейський Союз. 17,3% вважають пріоритетним вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. 31,3% було важко сказати.

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Бекешкіна зазначила, що у 2010 році більшість населення вважало пріоритетним вступ до Митного союзу (49% проти 38% тих, хто підтримував пріоритетність вступу до ЄС). У грудні 2014 року 57% обирали орієнтацію на вступ до ЄС і лише 16% - на Митний союз.

Дослідження проведено з 22 по 27 липня 2015 року. Опитано 2011 респондентів у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.