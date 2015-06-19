Понад половина українців проти вступу до Митного союзу - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 19 по 29 травня 2015 року.

При цьому, якби референдум із питання, чи вступати Україні до Митного Союзу, проводився наприкінці травня 2015 року, 18,6% проголосували б за вступ.

Решта 24,7% не визначилися, або не стали би брати участі у голосуванні.

«Отож, якби у референдумі з цього питання взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 75%, а голоси учасників розділилися б наступним чином: 25% за вступ до Митного союзу, 75% - проти», - сказано в повідомленні.

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В КМІС зазначають, що під час подій Євромайдану (листопад 2013 – грудень 2014) спостерігалася значна поляризація поглядів на вступ до Митного союзу жителів Західної та Центральної України з одного боку, та Півдня і Сходу – з другого: у той час як у західних та центральних областях рівень підтримки ідеї входження України до Митного союзу знижувався, на Півдні та Сході – навпаки, на тлі зазначених подій, посилилися проросійські настрої. При цьому йдеться про те, що після анексії Криму та початку агресії на Сході погляди жителів південних та східних областей значно змінилися: порівняно із лютим 2014 року, на Сході частка прихильників входження України до Митного союзу знизилася із 73% до 31%, на Півдні – із 60% до 28%. Також за час конфлікту з Росією приблизно вдвічі поменшало прихильників Митного союзу на Заході (від 10% у лютому 2014 до 5% у травні 2015) та в Центрі (із 24% до 14%) України.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось методом особистого інтерв'ю. Опитано 2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який є тимчасово окупованим). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.