ЗСУ отримали від США польовий шпиталь для десантників (фото)

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, цей шпиталь повністю укомплектований медичним обладнанням та медикаментами які застосовуються для надання необхідної допомоги при пораненнях різної ступені важкості.

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"Цей шпиталь повністю автономний та пристосований для роботи саме у польових умовах. Більше того, наші закордонні партнери взяли на себе зобов’язання, щодо навчання наших військових фахівців користуватися усім наявним обладнанням. Окрім цього американська сторона надаватиме на протязі півтора року усі необхідні матеріали та медичні препарати повноцінного функціонування шпиталю", - цитує прес-служба радника Начальника Генерального штабу Збройних Сил України Марину Мавлонову.