Статус учасника бойових дій вже отримали майже 68 тисяч бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікації та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

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«За минулий тиждень комісія Міноборони та ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій, відповідний статус надали 1243 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, які брали участь у проведенні АТО», - зазначила вона.

Таким чином, за словами Гаврилюк, на сьогодні статус учасника бойових дій уже отримали 67 тисяч 697 військовослужбовців ЗСУ.