Держприкордонслужба пояснила, як іноземцям просити політпритулок в Україні

Про це заявив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян. "Іноземці повинні повідомити про свою мету при перетині кордону, проте до проходження прикордонних і митних формальностей. Ми інформуємо Державну міграційну службу, яка вже далі працює з цими громадянами і розглядає питання про надання їм політичного притулку", - зазначив Олег Слободян.

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За його словами, близько 15 громадян РФ заявили про бажання отримати статус політичного біженця, і тільки одному було відмовлено. Слободян спростував інформацію про нібито велику кількість росіян, охочих отримати політичний притулок в Україні. "Це (15 осіб) невелика кількість, і тому немає підстав говорити про масовість звернень", - сказав він.