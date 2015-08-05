Національна поліція з'явиться в Україні за три місяці – МВС

Національна поліція з'явиться в Україні через три місяці.

Як повідомляє прес-служба МВС України, про це керівник Департаменту юридичного забезпечення МВС України Денис Горбась заявив на брифінгу, присвяченому підписаному 4 серпня президентом Закону "Про Національну поліцію".

"З моменту опублікування Закону України "Про національну поліцію" розпочнеться перехідний етап, що триватиме 3 місяці. Найближчим часом буде сформовано територіальні підрозділи Національної поліції України та внесено зміни до законодавства. Ми сподіваємось, що президентом України також буде підписано Закон "Про органи внутрішніх справ" та Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказав Горбась.

За його словами, впродовж місяця з дня опублікування закону буде створено новий центральний орган виконавчої влади - Національну поліцію. Його керівника призначатиме Кабінет міністрів за поданням прем’єр-міністра на підставі пропозиції міністра внутрішніх справ.

Також впродовж місяця мають бути створені територіальні підрозділи Національної поліції та призначені їхні керівники.

Горбась зазначив, що МВС готує ще один законопроект про внесення змін до 165 нормативно-правових актів для усунення колізії, що виникає у зв’язку з набуттям чинності Закону "Про Національну поліцію".

Відповідно до норм закону, систему поліції складатимуть центральний орган управління поліцією і територіальні органи поліції. До складу Національної поліції увійдуть підрозділи кримінальної та патрульної поліції, а також органи досудового розслідування, поліція охорони, спецполіція та поліція особливого призначення.

За словами керівника юридичного підрозділу МВС України, комплектування Національної поліції відбуватиметься за низкою процедур, зокрема через конкурси.

Читайте такожУ Луцьку завтра за участю Авакова відбудеться презентація нової патрульної поліції

Горбась зазначив, що Законом "Про Національну поліцію" обумовлено, що автоматичного перепризначення кадрів не може бути.