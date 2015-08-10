Віце-спікер Держдуми РФ приїхав у Севастополь: хоче скасувати мітинг незадоволених "владою"

Про це пише Медуза з посиланням на провладне видання Кримінформ.

За його словами, у Севастополі немає передумов для протестів, "влада відкрита, вона веде діалог з суспільством". "Всі проблеми можна вирішити в прямому діалозі з губернатором, виконавчою і законодавчою владою. Необхідності в протестних діях з точки зору інтересів мешканців ми не бачимо", - зазначив Ісаєв.

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Він припустив, що в Севастополі є сили, які хочуть "розгойдати ситуацію напередодні єдиного дня голосування, напередодні великого виборчого циклу, в який вступає Росія в 2016 році".

"Краще сходіть на концерт групи "Ласковий май", а не на мітинг", - звернувся Ісаєв до городян.

Низка громадських організацій Севастополя подали заявку на проведення багатотисячного мітингу на площі Нахімова з критичною адресу "виконавчої влади" тематикою. Заявка була відхилена з міркувань безпеки. Організатори масового заходу звернулися в суд.