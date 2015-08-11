СБУ з 2014 року розслідувала 188 кримінальних справ за статтею "фінансування тероризму"

Про це повідомили в прес-службі СБУ на запит УНІАН.

Посилаючись на обмеження чинного законодавства, СБУ не повідомляє даних про обсяги фінансування та конкретних фігурантів розслідувань, запевняючи, що служба оперативно інформує громадськість про їх результати.

Водночас в СБУ наголосили, що громадяни можуть повідомляти службі про будь-які прояви сепаратизму, а також терористичну, диверсійну або розвідувально-підривну діяльність цілодобово.

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Як повідомляв УНІАН, відповідно до публічної заяви народного депутата України, почесного командира полку «Дніпро-1» Юрія Берези, за підсумками розслідування внутрішньої служби безпеки полку у вересні будуть оприлюднені дані як мінімум про п'ять українських фінустанов, які підозрюються у фінансуванні терористів на сході України і пов'язані з колишнім керівництвом країни.

За словами Берези, полк змушений проводити такі розслідування своїми силами через недостатні зусиля в цьому напрямку Національного банку та фіскальних органів, а також через корупцію в судовій системі.

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Національний банк не погодився із звинуваченнями депутата, повідомивши, що, починаючи з 2014 року, активізував роботу щодо запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення вчинення клієнтами банків ризикових фінансових операцій та за результатами цієї роботи вивів з ринку 7 банків, застосував 115 фінансових санкцій та інші заходи впливу.