Дружина "діамантового" екс-заступника прокурора Київщини продовжує працювати в прокуратурі - ЗМІ
Дружина екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, якого зловили на хабарництві, раніше була підлеглою свого чоловіка, і надалі залишається на посаді.
Про це повідомляє Українська правда.
Згідно з інформацією на сайті прокуратури Київської області, Світлана Корнієць є начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення.
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Про те, що Світлана Корнієць є дружиною скандального екс-прокурора, відомо із його декларації.
Раніше УНІАН повідомляв, що активісти "Автомайдану" опублікували відеозйомку будинку заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, який звинувачується у вимаганні хабара в особливо великих розмірах.