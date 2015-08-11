Дружина "діамантового" екс-заступника прокурора Київщини продовжує працювати в прокуратурі - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда.

Згідно з інформацією на сайті прокуратури Київської області, Світлана Корнієць є начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення.

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Про те, що Світлана Корнієць є дружиною скандального екс-прокурора, відомо із його декларації.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти "Автомайдану" опублікували відеозйомку будинку заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, який звинувачується у вимаганні хабара в особливо великих розмірах.