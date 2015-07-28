"Автомайдан" показав маєток "діамантового" прокурора Корнійця

Саме в цьому будинку під час обшуку правоохоронці знайшли діаманти, пише Українська правда.

Прокурор ГПУ Віталій Опанасенко заявляв, що вартість лише будинку становить 10 мільйонів гривень. При цьому він додав, що на 2013 рік вартість нерухомості складає 5 млн гривень, а земля 400 тисяч гривень.

Читайте такожЗаарештований за підозрою у хабарництві Корнієць заявляє, що справу проти нього сфабрикувалиТакож обвинувачення стверджує, що Корнієць платив по кредитах по 9 тисяч доларів щомісяця.Нагадуємо, 20-го липня Апеляційний суд м.Києва відмовився збільшити розмір застави Олександру Корнійцю з 3,2 млн.грн. до 15 млн.грн., як того просила сторона обвинувачення.

17-го липня Корнієць вніс 3,2 млн.грн. і був звільнений з-під варти.

Дружина Корнійця також працює в прокуратурі.