В Одесі церковники обізвали запланований марш ЛГБТ "злом" і порівняли його з парадом педофілів

Як передає кореспондент УНІАН, спільну заяву проти проведення маршу зробили сьогодні на брифінгу представники Римо-Католицької церкви, різних єпархій УПЦ, протестантських церков. Також у брифінгу взяли участь депутат Верховної Ради Павло Унгурян та народний артист України, головний режисер театру «Маски» Георгій Делієв.

Представники церков заявили, що підписали звернення до голови Одеської ОДА, мера Одеси, начальника регіонального главку МВС та голови обласного управління СБУ з вимогою не допустити проведення вуличної акції.

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Священнослужителі зазначили, що вибір ЛГБТ – їх особиста справа, але вважають неприпустимим проведення публічної акції, тому що вона – «зло».

Протягом прес-конференції її учасники називали «Марш рівності» виключно "парадом", акцентуючи, що гомосексуалізм – корінь багатьох бід і трагедій у світі, а проведення акції «суперечить здоровому глузду», дискредитує місто. За словами Унгуряна і Делієва, влада не повинна захищати акції ЛГБТ і подібний марш можна співставити з акціями алкоголіків і педофілів.

Як повідомляв УНІАН, організатори наполягають, що мова йде саме про марш, як акції, що носить правозахисний характер, а не на параді, який має карнавальну форму. У Головному управлінні МВС Одеської області заявили, що під час маршу громадський порядок будуть забезпечувати близько 300 міліціонерів.

12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності».

Довідка УНІАН. 6 червня "Марш рівності" пройшов на Оболонській набережній у Києві. Незважаючи на заходи безпеки, на акцію прорвалися його супротивники, які, зокрема, кидали в учасників маршу петарди і димові шашки.

Довідка УНІАН. Квір (англ. queer — «інший») — термін використовується для позначення будь-якої моделі поведінки та ідентичності, що не відповідає традиційній.