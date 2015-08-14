Статус учасника бойових дій отримали понад тисячу осіб, переважна більшість – інваліди - Мінсоцполітики

Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко сьогодні на брифінгу в Кабміні.

Загальна ж кількість учасників АТО, взятих на облік Мінсоцполітики, сягнула 101 тисячі осіб, зазначив посадовець.

"За даними Міністерства охорони здоров'я, встановлена інвалідність 1 тисячі 66 особам, з них 55 – це особи з інвалідністю І групи, 269 – інваліди ІІ групи, 738 – інваліди ІІІ групи", - додав Шевченко.

Він нагадав про хід реалізації програми покращення житлових умов сімей військовиків, які загинули в АТО, на яку в держбюджеті передбачено 300 млн грн.

"Змінами до бюджету було виділено 300 млн грн для сімей загиблих. Сьогодні ця програма почала працювати. Виділені кошти були розподілені, у липні розпочато фінансування”, - повідомив Шевченко.

Він наголосив, що Мінсоцполітики здійснює моніторинг процедур закупівлі житла для зазначеної категорії громадян. У разі ж, якщо виявиться певний надлишок коштів, то можливий перерозподіл на надання допомоги інвалідам 1 і 2 груп з числа учасників АТО.

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За словами Шевченка, уряд збільшив суму фінансування на забезпечення учасника АТО протезом іноземного виробництва до 1800 неоподаткованих мінімумів (2 млн 196 тис 400 грн).

"14 військовослужбовців потребують протезування, на яке виділених коштів не вистачало, а тепер така можливість з'являється, і все складне протезування відбудеться в найкоротші терміни", - зазначив Шевченко.

Він висловив сподівання, що протезування верхніх кінцівок біонічними протезами буде здійснюватися уже з 2016 року. Для цього протези нового покоління внесено до переліку послуг для учасників бойових дій, які втратили верхні кінцівки.

“Після досліджень в Інституті протезування і позитивних висновків технологія буде використовуватися в Україні. За прогнозами Мінсоцполітики, це буде здійснюватися масово з наступного року”, - додав чиновник.

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Окрім того, Шевченко нагадав, що українцям, яких призивають на строкову військову службу, виплачуватимуть грошову допомогу в розмірі двох мінімальних зарплат за рахунок коштів Держбюджету України в порядку, встановленому урядом.

«Мінімальна зарплата в країні 2015 р. – 1218 грн, відповідно розмір зазначеної допомоги становитиме 2436 грн. Виплати здійснюватимуть через рахунки мобілізованих в установі банку або касу військового комісаріату», - пояснив посадовець.