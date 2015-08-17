У Вінницькій області суддя Вищого госпсуду влаштував ДТП, одна людина загинула

Аварія сталася 16 серпня близько 10:00 на автодорозі між селами Василівка та Черемошне, передає ZIK.ua.

За даними правоохоронців, суддя на авто Audi A7 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Geely CK. Водій Geely CK отримав травми, несумісні з життям, і помер у лікарні. Його пасажир досі перебуває в реанімації.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка спричинили смерть потерпілого).

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, проводять необхідні експертизи. Також у судді взяли кров для перевірки на наявність алкоголю або наркотичних речовин. У разі доведення його провини судді загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня сталася ДТП за участю голови Конституційного Суду України Бауліна на 320 км автодороги «Київ-Харків».

Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan і Toyota Camry на місці аварії загинули дві людини: водій і пасажир автомобіля Nissan. Інший пасажир – хлопчик 2003 р. отримав травми, несумісні з життям, і помер вночі в реанімації. Згодом у лікарні помер госпіталізований після ДТП водій голови КС.