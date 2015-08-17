Після вбивства бойовиками двох українців МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Малі

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

Громадянам України, які перебувають на території Республіки Малі, у зовнішньополітичному відомстві наполегливо рекомендують виявляти підвищену пильність та обережність, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, обмежити пересування вночі і використання місцевого автотранспорту.

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У випадках нагальної необхідності виїзду до Республіки Малі в МЗС радять громадянам України попередньо інформувати про це Посольство України в Алжирі із зазначенням місць можливого перебування та можливостей оперативного зв’язку з ними (номери телефонів, електронних адрес тощо).

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю, громадяни України мають звертатися до Посольства України в Алжирі за номером телефону: (+213) 673 32 94 06, факс: (00-213)–21-69-48-87, (00-213)-21-69-48-95, e - mail: emb_dz@mfa.gov.ua (цілодобово), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: (044) 238-16-57.

Як повідомлялося, 7 серпня під час нападу бойовиків у місті Севара в Малі загинули 13 людей, серед яких, за даними місії ООН у Малі, - 2 українців.