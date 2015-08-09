МЗС підтвердило загибель двох українців внаслідок нападу терористів у Малі

21:44, 09 серпня 2015
Світ
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Внаслідок терористичного нападу на готель "Byblos" в Малі загинули 5 співробітників місії ООН, у тому числі двоє громадян України.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні МЗС України від 9 серпня з посиланням на офіційні дані місії ООН в Малі.

"Наразі триває слідство та з’ясування обставин їх загибелі. Тіла загиблих перебувають в одному з моргів м.Бамако", - зазначили в МЗС.

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У відомстві наголосили, що українська сторона співпрацює з штаб-квартирою ООН в Нью-Йорку та місією ООН в Малі в контексті консульського супроводження та забезпечення репатріації загиблих громадян України на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС України підтвердили загибель одного громадянина України. Серед заручників було четверо українських громадян - одному вдалося втекти, а ще двоє були звільнені під час спецоперації.

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