У Харкові затримано банду, яка захопила заручника

Харкові затримано злочинну групу у складі 4 осіб, які за неякісний ремонт автомобіля викрали автослюсаря та вимагали за нього викуп.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

За даними прес-служби, зловмисники викрали громадянина Ч. (приватного автослюсаря) і вимагали у родичів сплатити 7,5 тис. грн. викупу наприкінці березня.

Як встановили оперативники УБОЗ, напередодні викрадення потерпілий відремонтував за 250 грн. «Опель-кадет» громадянину С. За кілька днів громадянин С. повернувся з трьома приятелями і звинуватив автослюсаря у неякісному ремонті автомобілю. Свої моральні та матеріальні збитки зловмисники оцінили спочатку в 3 тис. грн. Коли автомайстер відмовився платити, його жорстоко побили та викрали. Майже два тижні автослюсаря насильно утримували в одному з будинків міста. Сума у 3 тис. грн., що їх передала матір заручника, зловмисників вже не влаштувала, відтак, вони почали додатково вимагати гроші у родичів жертви. Паралельно за документами заручника вони намагалися отримати ще й кредити в харківських банках на суму 30 тис. грн., для цього підробили довідку про прибутки.

Злочинців було затримано під час передачі їм другої частини коштів за звільнення заручника.

Слідчим відділом міліції міста Харків стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 189 (Вимагання) та ч.3 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України .

Наразі оперативники перевіряють їхню причетність до інших тяжких злочинів.