У Коктебелі після смерті мера його в. о. через тиждень затримали за хабар

Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах, передає "Кримінформ".

"Затримані в.о. голови адміністрації селища Коктебель Падюков та головний спеціаліст адміністрації селища за хабар у розмірі 4 тис доларів", – повідомив один зі співрозмовників агентства.

У свою чергу інше джерело повідомило, що сума хабара склала 240 тисяч рублів.

Нагадаємо, 7 серпня в анексованому Криму був знайдений повішеним глава адміністрації селища Коктебель Ростислав Сторожик. Він був призначений окупаційною владою Криму на цю посаду 28 квітня 2015 року.

Після його смерті виконувачем обов'язків глави адміністрації був призначений Падюков.