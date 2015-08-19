Понад 700 кримчан стали студентами українських вишів – Міносвіти України

«За даними єдиної державної електронної бази з питань освіти, станом на 18 серпня 2015 року на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра до вищих навчальних закладів зарахували 761 жителя Криму (за даними прописки)», – зазначено в повідомленні міністерства.

Більшість студентів (554) вступали на денну та заочну форми освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр. За рівнем бакалавра та молодшого спеціаліста студентами стали 207 жителів окупованого Криму.

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За даними міністерства, за кошти державного бюджету навчатимуться 329 студентів із Криму, фізичних та юридичних осіб - 432.

Раніше міністр освіти Сергій Квіт заявляв, що фінансування вишів через держзамовлення – це організаційний нонсенс. Ніхто в світі не може це зрозуміти. На думку міністра, необхідно припинити фінансувати вищу освіту через держзамовлення.