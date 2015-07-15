На Дніпропетровщині почалася реконструкція 14 покинутих будівель для розміщення 2 тисяч переселенців (список)
На Дніпропетровщині на цьому тижні розпочалася реконструкція 14 приміщень для розміщення вимушених переселенців, яка проводитиметься за кошти у вигляді гранту в 1,5 млн євро, виділеному на цей проект Європейським Союзом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.
За інформацією ОДА, це окремі будівлі недіючих гуртожитків, лікарень, санаторіїв, які після реконструкції стануть домівкою для 2 тис. переселенців з Луганської та Донецької областей. Об’єкти планується здати в експлуатацію у жовтні.
Читайте такожНа Донбасі зруйновано або пошкоджено будинок кожної п'ятої родини переселенців - ООНПриміщення під реконструкцію розташовані у 7 містах регіону – Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі, Новомосковську, Вільногірську та Жовтих Водах.
"На Дніпропетровщині офіційно зареєструвалося 84 тисячі переселенців. За неофіційними підрахунками, їх більше 120 тисяч. Ще рік тому, коли до регіону тільки почали приїжджати люди з Донецької та Луганської областей, всі сподівалися, що це ненадовго. Однак сьогодні ми розуміємо, переселенці – це потенційні жителі Дніпропетровщини. Їм потрібне капітальне житло та постійне місце роботи. Тому вже восени на Дніпропетровщині відкриються 14 відремонтованих приміщень для нових жителів регіону", - цитує прес-служба голову Дніпропетровської ОДА.
№
з/п
Найменування підприємства, об’єкту
Адреса приміщення
Кількість місць
1.
Комунальне підприємство "Послуга" Криворізької міської ради – гуртожиток
м. Кривий Ріг,
вул. Вахрушева, 31
55
2.
Управління благоустрою і житлової політики Криворізької міської ради – гуртожиток
м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 16
70
3.
Комунальне підприємство
"Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради – гуртожиток
м. Нікополь,
вул. Кармелюка, 4
252
4.
Комунальне підприємство
"Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради – гуртожиток
м. Нікополь,
вул. Лапінська, 49
94
5.
КЗ "Обласний шкірно-венерологічний диспансер" ДОР"
м. Дніпропетровськ, пров. Архітектурний, 2
11
6.
КЗ "Обласний шкірно-венерологічний диспансер" ДОР"
м. Дніпропетровськ,
вул. Лоцманська, 22А
54
7.
КЗ "Дніпропетровський спеціалізований психоневрологічний центр" ДОР"
м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 6
108
8.
КЗ "Дитячий санаторій № 2" ДОР"
м. Дніпропетровськ, пров. Ялицевий, 5
206
9.
Жовтоводське педагогічне училище – гуртожиток
м. Жовті Води, вул.50 річчя ВЛКСМ, 6
100
10.
Професійно-технічне училище № 48 – гуртожиток
м. Новомосковськ, вул. Леваневського, 27А
112
11.
Державний професiйно-технiчний навчальний заклад "Криворiзький навчально-виробничий центр" – гуртожиток
м. Кривий Ріг,
вул. Щорса, 35
160
12.
Вільньогірський технікум Національної металургійної академії України – гуртожиток
м. Вільногірськ,
вул. Леніна, 37а
120
13.
Дніпродзержинський державний технічний університет – гуртожиток
м. Дніпродзержинськ,
вул. Квітів, 12а
108
14.
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти" – гуртожиток
м. Дніпропетровськ,
вул. Яшина, 4
200