На Дніпропетровщині почалася реконструкція 14 покинутих будівель для розміщення 2 тисяч переселенців (список)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.

За інформацією ОДА, це окремі будівлі недіючих гуртожитків, лікарень, санаторіїв, які після реконструкції стануть домівкою для 2 тис. переселенців з Луганської та Донецької областей. Об’єкти планується здати в експлуатацію у жовтні.

Читайте такожНа Донбасі зруйновано або пошкоджено будинок кожної п'ятої родини переселенців - ООНПриміщення під реконструкцію розташовані у 7 містах регіону – Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі, Новомосковську, Вільногірську та Жовтих Водах.

"На Дніпропетровщині офіційно зареєструвалося 84 тисячі переселенців. За неофіційними підрахунками, їх більше 120 тисяч. Ще рік тому, коли до регіону тільки почали приїжджати люди з Донецької та Луганської областей, всі сподівалися, що це ненадовго. Однак сьогодні ми розуміємо, переселенці – це потенційні жителі Дніпропетровщини. Їм потрібне капітальне житло та постійне місце роботи. Тому вже восени на Дніпропетровщині відкриються 14 відремонтованих приміщень для нових жителів регіону", - цитує прес-служба голову Дніпропетровської ОДА.

Перелік об’єктів, на яких розпочалася реконструкція