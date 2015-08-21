За судом над Савченко спостерігатимуть дипломати європейських країн

Незважаючи на труднощі та небезпеку, які чекають на спостерігачів у російському Донецьку, на суді над Савченко будуть дипломати європейських країн.

Про це повідомив адвокат української льотчиці Ілля Новіков у ефірі Еспресо.TV.

"Ми отримали тверду обіцянку та гарантії з боку МЗС України, яке отримало повідомлення з МЗС європейських країн про те, що спостерігачі будуть присутні, незважаючи на труднощі. Дипломати різного рангу з різних країн будуть направлені на засідання, і підтримка буде відчутною на всіх етапах судового розгляду", - повідомив Новіков.

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Ростовський суд відхилив клопотання адвокатів політув'язненої про перенесення слухань із Донецька Ростовської області до Москви. Проведення засідання у Донецьку несе загрозу адвокатам, родичам та міжнародним спостерігачам, оскільки це місто - перевалочний пункт бойовиків "ЛНР" та "ДНР", заявляла раніше Савченко.

За словами адвоката, Надія попросила не оскаржувати рішення про залишення підсудності справи у Донецьку. Новіков стверджує, що добитися результату у Ростові неможливо, тому не варто витрачати на це час. Натомість, адвокати готуються до суду і обіцяють, що не пізніше другого тижня вересня розгляд справи по суті буде у повному розпалі.