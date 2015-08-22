‪#‎НашіКольори: Президент оприлюднив третє зворушливе патріотичне відео напередодні свята

10:54, 22 серпня 2015
Суспільство
4607 0

Порошенко закликав підіймати синьо-жовтий прапор по всіх куточках держави.

На відео показана зворушлива історія дівчини / Скріншот відео

Сьогодні, 22 серпня, президент України Петро Порошенко опублікував соціальне відео із серії "Більше ніж символ".

Відеозапис з'явився на сторінці президента у Facebook.

Читайте такожБільше, ніж символ: Порошенко опублікував патріотичне відео до Дня прапора

"Напередодні Дня Незалежності підіймаймо синьо-жовтий прапор по всіх куточках нашої держави! Нехай наш прапор замайорить над усією Україною!" - написав він.

На відео показана історія дівчини, яка тікає з рідної оселі через війну, забираючи з собою український прапор. Із часом вона повертається додому й вивішує його з вікна.

Напередодні Дня Незалежності підіймаймо синьо-жовтий прапор по всіх куточках нашої держави! Нехай наш прапор замайорить над усією Україною! #НашіКольори

Posted by Петро Порошенко on 21 серпня 2015 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter