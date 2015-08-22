#НашіКольори: Президент оприлюднив третє зворушливе патріотичне відео напередодні свята
Порошенко закликав підіймати синьо-жовтий прапор по всіх куточках держави.
Сьогодні, 22 серпня, президент України Петро Порошенко опублікував соціальне відео із серії "Більше ніж символ".
Відеозапис з'явився на сторінці президента у Facebook.
Читайте такожБільше, ніж символ: Порошенко опублікував патріотичне відео до Дня прапора
"Напередодні Дня Незалежності підіймаймо синьо-жовтий прапор по всіх куточках нашої держави! Нехай наш прапор замайорить над усією Україною!" - написав він.
На відео показана історія дівчини, яка тікає з рідної оселі через війну, забираючи з собою український прапор. Із часом вона повертається додому й вивішує його з вікна.
Напередодні Дня Незалежності підіймаймо синьо-жовтий прапор по всіх куточках нашої держави! Нехай наш прапор замайорить над усією Україною! #НашіКольориPosted by Петро Порошенко on 21 серпня 2015 р.