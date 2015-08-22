‪#‎НашіКольори: Президент оприлюднив третє зворушливе патріотичне відео напередодні свята

Сьогодні, 22 серпня, президент України Петро Порошенко опублікував соціальне відео із серії "Більше ніж символ".

Відеозапис з'явився на сторінці президента у Facebook.

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"Напередодні Дня Незалежності підіймаймо синьо-жовтий прапор по всіх куточках нашої держави! Нехай наш прапор замайорить над усією Україною!" - написав він.

На відео показана історія дівчини, яка тікає з рідної оселі через війну, забираючи з собою український прапор. Із часом вона повертається додому й вивішує його з вікна.