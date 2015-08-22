"Лікарі без кордонів" відкрили між Волновахою і Донецьком пункт роздачі питної води

Як повідомляє прес-центр Антитерористичної операції, питна вода доступна для всіх людей, які чекають своєї черги на блокпосту.

Дану допомогу організація MSF надає у співпраці з усіма відповідними органами та при підтримці всіх задіяних сторін.

Читайте такожВ ООН розповіли, яку допомогу надаватимуть жителям Донбасу

У прес-центрі підкреслили, що як незалежна медична гуманітарна організація MSF працює строго у відповідності з принципами нейтральності та неупередженості. Міжнародна медична організація не приймає ні одну із сторін конфлікту і надає медичну допомогу людям виключно на основі їх потреб. У своїй роботі в Україні MSF покладається тільки на пожертвування приватних осіб, і не фінансується урядами.